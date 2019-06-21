غسان سلامة يبحث مع مفوض الاتحاد الأفريقي الوضع في ليبيا

بحث مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة اليوم الخميس مع مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي ،الوضع في ليبيا وإمكانية التوصل لحلول دائمة للازمة في البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع تويتر إن اللقاء، الذي شاركت فيه نائبة سلامة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، عقد على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات في العاصمة النرويجية اوسلو،بحسب موقع"بوابة الوسط"الإخباري الليبي.

من جهته،أوضح شرقي عبر حسابه على تويتر أن اللقاء خصص لإجراء تقييم مشترك للوضع المروع في ليبيا، والذي يتطلب بذل جهود منسقة أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الشعب الليبي على التوصل إلى حل دائم مملوك لليبيين للأزمة.

وأشارت البعثة إلى أن سلامة ونائبته وليامز يجريان في أوسلو سلسلة لقاءات مع مجموعة من الشخصيات المشاركة، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وحشد المساعي الدولية لوقف إطلاق النار في طرابلس.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي شن في الرابع من شهر ابريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية". من جانبها، دفعت حكومة الوفاق ،المدعومة دوليا، بقوات للتصدي للهجوم.

واسفرت الاشتباكات عند اطراف طرابلس في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتلى، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.