الخارجية الكويتية: نسعى للإعلان قريبا عن عدد الرفات المكتشفة بالعراق

أكدت وزارة الخارجية الكويتية، سعيها للإعلان قريبا عن عدد الرفات التي تم اكتشافها أخيرا جنوبي العراق، ومطابقتها وفق الإجراءات المعتادة في الفحص والتحري عن هذا الأمر.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين – في تصريح صحفي اليوم الجمعة-، إن وزارة الخارجية الكويتية، تتولى مسؤولية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، مشددا على متابعة الوزارة وفقا للآليات المنتهجة، الكشف عن مصير الرفات التي تم اكتشافها أخيرا جنوبي العراق.

وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى الكويت، التابعة للصليب الأحمر الدولي، قد أعلنت أمس، اكتشاف رفات بشرية في المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق، يعتقد أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب.

ووفق اللجنة فقد تم استخراج هذه الرفات بشكل كامل، وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية (DNA) لمطابقتها لاحقا مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين في تلك الفترة، بحيث تكشف التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية العدد التقريبي للرفات المستخرجة.