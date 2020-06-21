الخارجية الأردنية تدين الهجوم الإرهابي في بريطانيا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في مدينة ريدينغ البريطانية ، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية ،تضامن الأردن مع حكومة وشعب بريطانيا في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار المملكة المتحدة.



و أوضح موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للجرحى.