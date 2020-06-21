قتلى ومصابون بهجوم ريدينج جنوبي لندن

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، مساء السبت، أن 3 أشخاص قتلوا ونقل اثنين مصابين للمستشفى بعد هجوم ريدينج جنوبي العاصمة لندن.

ووفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية: "سقط 3 قتلى ونقل اثنين مصابين للمستشفى بعد هجوم ريدينج".

وأوضحت أنّ أشخاصاً تعرّضوا للطعن في أحد المنتزهات العامة في المدينة وأنّ الإصابات استدعت نقلهم بواسطة مروحيتين مخصّصتين للإسعاف الجوي، فيما أعربت وزيرة الأمن الداخلي، بريتي باتيل، عن "قلقها العميق".

وأعلنت شرطة مدينة ريدينج البريطانية أنها ألقت القبض على رجل عقب حادث أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بمدينة ريدينج.

وقالت الشرطة "إن ضباطا ألقوا القبض على رجل بمسرح الحادث"، مضيفة أنه قيد الاحتجاز، فيما ذكرت أسوشيتد برس أن المعتقل إثر حادث الطعن في ريدينج هو طالب لجوء ليبي الجنسية.

وأضافت "أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى".

وأغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.