نادي مصر يعلق التدريبات لأجل غير مسمى ويرفض إجراء اختبارات كورونا

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رفض نادي مصر، قرار اتحاد الكرة بعمل مسحة كورونا للاعبي فرق الدوري الممتاز، استعدادا لعودة التدريبات، تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية بعودة النشاط الرياضي في 20 يونيو الجاري.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر نادي مصر تأجيل التدريبات الجماعية لأجل غير مسمي كما قرر ألا يشارك في المسحات الطبية المجانية الخاصة باتحاد كرة القدم ويوصي بالتبرع بها لمن هم في حاجة إليها».

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أمس الجمعة أن الدولة ستتحمل تكاليف إجراء اختبارات كورونا للاعبي وإداري أندية الدوري الممتاز كخطوة لتخفيف العبء المالي على الأندية قبل عودة النشاط.

جدير بالذكر أن نادي مصر يحتل المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة، قبل توقف النشاط في مارس الماضي.