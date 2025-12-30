ترامب يعلن استهداف منشأة مرتبطة بالمخدرات في أمريكا الجنوبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف منشأة في أمريكا الجنوبية يُدّعى أن "لها صلة بقوارب كانت تنقل مخدرات".

جاء ذلك في حديث لإذاعة "دبليو أيه بي سي" الأمريكية، الاثنين، خلال حديثه عن هجمات استهدفت قوارب يُدّعى أنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي وشرقي المحيط الهادئ.

وأضاف ترامب: "لا أعلم إن كنتم قرأتم أو شاهدتم، هناك منشأة كبيرة تأتي منها تلك القوارب. دمرناها قبل ليلتين. وجهنا لهم ضربات قاسية جدا".

ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية بشأن الهجوم، كما لم يصدر أي تعليق من مسؤولين أمريكيين حول الموضوع.

وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام، نفّذ الجيش الأمريكي منذ مطلع سبتمبر الماضي ما لا يقل عن 26 هجوما استهدفت قوارب يُدّعى أنها تنقل مخدرات في البحر الكاريبي وشرقي المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص.

وأثارت الهجمات التي نفذها الجيش الأمريكي مؤخرا على بعض القوارب في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، بدعوى تورطها في تهريب المخدرات، واستهداف من كانوا على متنها بشكل مباشر، جدلا في الأوساط الدولية بشأن ما وُصف بـ"عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".