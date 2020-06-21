«الطيران المدني» الكويتية: 550 عالقا مصريا يغادرون للقاهرة وسوهاج عبر 4 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الأحد، مغادرة 550 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة وسوهاج؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنهم 420 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 130 راكبا إلى القاهرة.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، بواقع رحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران الجزيرة الكويتية وشركة اير كايرو.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، مغادرة 1589 من العالقين المصريين في الكويت، الى أربع محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية؛ وذلك عبر 11 رحلة جوية.