رئيس مشايخ القبائل الليبية: أردوغان يريد أن يجعل من ليبيا بؤرة للدمار

المصباحي: «السيسي» بدأ الحوار حول ليبيا أمس بـ«دبلوماسية عالية»

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ليبيا أمس جاء استجابة لمطالب الشعب الليبي، ذاكرًا أن «السيسي» بدأ الحوار أمس بـ«دبلوماسية عالية».

وأضاف «المصباحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد: «الآن أصبح هناك غزو عثماني تركي لليبيا، يريد العودة إلى العثمانية المقيتة»، متابعًا أن «أردوغان مع أمير قطر والتنظيم الإخواني يريدون أن يجعلوا من ليبيا بؤرة للدمار والخراب».

وتابع رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، أن ثروات ومقدارت ليبيا أصبحت مخصصة لتمويل تنظيم الإخوان المسلمين.

وتفقد الرئيس السيسي، صباح السبت، المنطقة العسكرية الغربية المحاذية للحدود مع ليبيا.

قال الرئيس: «إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة بالخاص بحق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب».

قال السيسي إن الهدف الأول للتدخل المصري هو «حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، أما الهدف الثاني فسيكون سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي».

«والثالث حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية».