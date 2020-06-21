794 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء

تنطلق اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإجراءات تأمينية في محيط اللجان على أعلى مستوى.

ويؤدي الامتحانات 794 طالبا وطالبة، موزعين على سبع لجان بواقع 177 طالبا وطالبة بلجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، و171 بلجنة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، و82 بلجنة السادات الثانوية برأس سدر، و94 بلجنة أبورديس الثانوية، و166 بلجنة الفيروز بشرم الشيخ، و65 بلجنة على بن أبي طالب بدهب، وأخيرا 39 طالبا وطالبة بلجنة المجمع التعليمي بنويبع.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى تعقيم اللجان صباح اليوم الأحد قبل دخول الطلاب الامتحانات، ويوجد بوابتي تعقيم بكل لجنة، بواقع 14 بوابة على مستوى جميع المدن، لمنع تكدس الطلاب والحفاظ على التباعد الاجتماعي، إلى جانب طبيب وممرضة وأجهزة قياس حراري بكل لجنة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه جرى التأكيد على منع دخول الطلاب بالتليفونات المحمولة، ودون لبس الكمامات، ولكن يسمع لهم فقط بدخول أدواتهم الشخصية الخاصة بالامتحانات، إضافة إلى زجاجة مياه، ومناديل، مع اتباع كافة القرارات الوزارية الخاصة بإجراءات الامتحانات، وعلى رأسها عدم السماح بالغش.

وأضاف أنه يوجد بمحيط كل لجنة سيارة إسعاف، وسيارة مياه، وسيارة حماية مدنية، وقوات من الشرطة لتأمين اللجان، ومنع التكدس خاصة من قبل أولياء الأمور.