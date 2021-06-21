الاستثمار الأوروبي يخصص ملياري يورو لدعم الشركات المتضررة من كورونا

وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم الاثنين، اتفاقيتين مع مؤسسة سانتاندير Santander البنكية في إطار صندوق ضمان عموم أوروبا (EGF)، كجزء من حزمة إجراءات تبلغ 540 مليار يورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وبموجب الاتفاقيتين، يقدم البنك إلى مؤسسة "سانتاندير" ضمانين لتسهيلات ائتمانية تصل إلى مليار يورو لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات المتوسطة والكبيرة المتضررة من الوباء، بالإضافة إلى ضخ مؤسسة "سانتاندير" مليار يورو إضافية، ليصل إجمالي التمويل إلي ملياري يورو.

وبحسب بيان لبنك الاستثمار الأوروبي، ستقدم مؤسسة "سانتاندير" البنكية السيولة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المدفوعات المبكرة للموردين دون الحاجة إلى استخدام خطوط الائتمان وتمكين مورديها من الحصول على مدفوعات مسبقة من الفواتير لمساعدة الشركات المتضررة من أزمة كورونا في إسبانيا، وشركات أخرى في النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وأشار البنك إلى أن الاتفاقيتين تشملان خطة ضمان من شأنها دعم برنامج لتمويل سلسلة التوريد للمؤسسات الكبيرة ومتوسطة الحجم، مما يسهل الوصول إلى التمويل للمستفيدين النهائيين.