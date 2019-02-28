المبعوث الأمريكي إلى كوريا الشمالية يقترح لقاء مع بيونج يانج في أي مكان وأي وقت

اقترح المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية، سونج كيم، اليوم الاثنين، من سيول لقاء ممثلين عن بيونج يانج "في أي مكان وأي وقت بدون شروط مسبقة".

يأتي اقتراح سونج كيم بعد ثلاثة أيام من تصريح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي قال إن بلاده يجب أن تكون مستعدة "للحوار كما للمواجهة" مع الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان ذلك أول رد فعل من جانب بيونج يانج على سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن العلاقات مع كوريا الشمالية.

وتعهدت الإدارة الأمريكية بتبني "نهج عملي ومكيف"، خصوصا على الصعيد الدبلوماسي، يهدف خصوصا إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برامجها النووية والبالستية.

وقال المبعوث الأمريكي أثناء زيارة تستمر خمسة أيام إلى كوريا الجنوبية، حليفة واشنطن: "لا نزال نأمل بأن تستجيب جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بشكل إيجابي لجهودنا في سبيل التوعية ولاقتراحنا عقد لقاء في أي مكان وأي وقت بدون شروط مسبقة".

والأسبوع الماضي، أقر الزعيم الكوري الشمالي بأن بلده يشهد "وضعاً غذائيا مضطربا".

وأكدت قناة "كاي سي تي في" الرسمية أمس الأحد، أن كيم جونج أون ومسؤولين كبارًا يعتزمون اتخاذ "تدابير عاجلة" لمواجهة "الأزمة الغذائية الحالية" التي تشهدها البلاد.

ومنذ وقت طويل، تواجه كوريا الشمالية التي تثقل كاهلها عقوبات دولية كثيرة فرضت عليها ردا على برامجها العسكرية المحظرة، نقصا حادا في الأغذية.

والعام الماضي كانت كوريا الشمالية من بين أولى الدول التي فرضت قيودا صحية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، من بينها إغلاق الحدود في وقت مبكر جدا، خصوصا مع جارتها الصين.

ويؤكد النظام الكوري الشمالي أن الوباء لم يصل إلى أراضيه، الأمر الذي يشكك به عدد كبير من الخبراء.

وتراجعت التجارة تدريجيا مع بكين الداعم الاقتصادي والدبلوماسي الأول لنظام بيونج يانج.

وحث المبعوث الأمريكي الخاص أعضاء مجلس الأمن الدولي، والصين أحد أعضائه، على التطبيق الصارم للقرارات المتخذة ضد بيونج يانج وتنص على الحد من عمليات استيراد كوريا الشمالية للنفط وكذلك تصديرها الفحم والنسيج والسمك من بين بضائع أخرى.

وصرح "نحث أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خصوصا الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، على القيام بالأمر نفسه لمواجهة التهديد الذي تمثله جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية للمجتمع الدولي".