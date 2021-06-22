المكسيك والأرجنتين تستدعيان سفيريهما من نيكاراجوا بعد اعتقال مرشح رئاسي معارض

اعتقلت نيكاراجوا سياسيا معارضا آخر، قبل أربعة أشهر ونصف الشهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، مما دفع المكسيك والأرجنتين إلى استدعاء سفيريهما من نيكاراجوا.



واعتقل رجال الشرطة الصحفي والناقد الحكومي ميجيل مورا باربيرينا خلال الليل، حسبما ذكرت محطته التلفزيونية "نوتيسياس 100٪ " اليوم الاثنين.



وذكر بيان للشرطة أن مورا متهم بتقويض استقلال نيكاراجوا وسيادتها والتحريض على التدخل الاجنبى ودعم العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة .



ويمتلك مورا قناة "نوتيسياس 100٪ "، وهي قناة تلفزيونية تنتقد الحكومة. واعتقل مؤقتا في عام 2018 عندما خرج الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على الحكومة الاستبدادية للرئيس دانيال أورتيجا. وقتل أكثر من 300 شخص، واعتقل المئات، وفر عشرات الآلاف من مواطني نيكاراجوا إلى خارج البلاد.



واعتقال مورا هو واحد من سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت نواب المعارضة، حيث تم احتجاز العديد منهم في الأسابيع الأخيرة، بمن فيهم العديد من المتنافسين على ترشيح تحالفات المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.



وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، استدعت المكسيك والأرجنتين سفيريهما من نيكاراجوا للتشاور.



وقالت الدولتان في بيان مشترك إن المشاورات تشمل الإجراءات المثيرة للقلق ضد شخصيات المعارضة والنشطاء ورجال الأعمال.



وأضاف البيان أن "الأرجنتين والمكسيك تراقبان التطورات في نيكاراجوا وستستمران في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية وحرية التعبير".



وفي الأسبوع الماضي، امتنعت المكسيك والأرجنتين عن التصويت في منظمة الدول الأمريكية بشأن الوضع في نيكاراجوا.



وقالت الحكومتان اليساريتان في البلدين إنهما لا تريدان تأييد مشروع قرار لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان، ورفضتا التدخل في الشؤون الداخلية لمناجوا.



ويتهم المنتقدون حكومة الرئيس أورتيجا بقمع المعارضة ومنع إجراء انتخابات حرة ونزيهة.



وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية وعدة حكومات أجنبية مؤخرا مثل هذه الخطوات من قبل القيادة في نيكاراجوا .