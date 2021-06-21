كندا تبدأ تخفيف قيود السفر للحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا

أعلنت الحكومة الكندية تخفيف قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا للأشخاص الذين تلقوا تطعيما كاملا، وسط تحذيرات من أن العودة إلى فتح الحدود بالكامل سوف تستغرق فترة أطول.

أوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيان لحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين جاء فيه أن الكنديين والسكان الذين حصلوا على تطعيم كامل سوف يُعفون من شرط الإقامة ثلاثة أيام في فندق ومن الخضوع لحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصول البلاد.

وسوف يظل ينبغي على المسافرين أن يكون معهم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا قبل رحلتهم والخضوع لاختبار ثان عند الحدود.

ويشار إلى أن هذه الخطوة –التي تدخل حيز التنفيذ في الخامس من تموز/يوليو- هي أول خطوة تدريجية لتخفيف القيود وسط نفاد الصبر على نحو متزايد بانتظار إعادة الحكومة فتح الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

وقالت سلطة الحدود الكندية أمس الأحد إن إعادة فتح الحدود بشكل كامل لن تحدث حتى يتلقى 75 % من الكنديين تطعيما كاملا. يشار إلى أن أطول حدود غير محمية في العالم مغلقة أمام أغلب التنقلات منذ مارس 2020. ومددت الحكومة يوم الجمعة القيود حتى 21 يوليو على الأقل.