كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تداول بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع "يوتيوب" تزعم خلاله المتحدثة تعرض سيدة (مُدرسة بإحدى المدارس بمدينة كفرالدوار بالبحيرة) للتخدير من إحدى السيدات، حال خروجها من المدرسة فقامت بالصراخ والاستغاثة وتمكنت المتهمة من الهرب حال تجمع الأهالي.

وبفحص الواقعة تبين عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من سيدة -مقيمة بدائرة القسم- بأنه أثناء تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم، قامت إحدى السيدات بالاصطدام بها مما أدى لاختلال توازنها وسقوطها أرضاً، وقامت بمغافلتها أثناء ذلك وسرقة مبلغ مالى من حقيبة اليد الخاصة بها.

وبتقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة سيدة، لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المبلغ المالى المستولى عليه، وباستدعاء المُبلغة وسؤالها عن مضمون ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه نفت معرفتها بالمتحدثة بمقطع الفيديو وعدم علمها بمصدر المعلومات التى أوردتها بالمقطع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.