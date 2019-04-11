قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الدولة عليها تخفيف القيود البيروقراطية على المستثمرين المحليين، طالما أن الأمر لا يمثل خطرًا على الأمن والاستجابة والصحة، معقبًا: «لو هناك شخص عاوز يعلي دورين ومش هيقع نمشي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن «البيروقراطية عندما تتشابك يجب أن تؤخذ لها إجراءات وقرارات عينة»، مشددًا على أهمية دور الهيئة العامة للاستثمار في الوقت الحالي.

ونوه إلى أن «الهيئة بسبب مجموعة من التعديلات القانونية لم تعد مستقلة وممكنة»، متابعًا: «علينا أن نعيدها إلى قلب عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمر، وأن يتم تمكينها من إصدار التصريحات التي يحتاجها المستثمر».

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن الجهات المختلفة التي قدمت جزءًا من صلاحيتها لهيئة الاستثمار استردتها الآن، مضيفًا: «تلك المسألة تحتاج مواجهة قوية، وتسترد الهيئة قوتها المطلوبة، والاستثمار هو الحل لتخفيف المشكلة العالمية».