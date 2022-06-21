سلطنة عمان والولايات المتحدة تبحثان جهود استدامة الهدنة في اليمن

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، المستجدات والجهود المتعلقة بتمكين الهدنة في اليمن واستدامتها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة وتعزيز الثقة والحوار البناء بين كافة الأطراف والقوى اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين أكدا - خلال اللقاء - دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن هانس جروندبرج، نحو إنهاء الحرب والدخول في عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام للجمهورية اليمنية وفي إعادة الإعمار والتنمية والازدهار.

وعبّر المبعوث الأمريكي الخاص لليمن عن تقديره لدعم حكومة سلطنة عُمان وجهودها في هذا الشأن.