نائب المستشار الألماني: بوتين يقود هجوما اقتصاديا علينا

وصف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، تقليص توريدات الغاز الروسي إلى بلاده عبر خط نورد ستريم 1 بأنه "هجوم" من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ألمانيا.



وخلال فعالية يوم الصناعة، قال هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تمثل بعدا جديدا مشيرا إلى أن تقليص توريدات الغاز القادم عبر نورد ستريم هو "هجوم اقتصادي علينا"؛ واتهم الرئيس الروسي باستخدام الطاقة كسلاح.



وأوضح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر أن بوتين يقلص كمية الغاز ويسعى من خلال ذلك إلى رفع الأسعار وأعرب عن اعتقاده بأن بوتين يرغب من ذلك في إطلاق جدل في أوروبا وألمانيا حول الخوف من وقوع خسائر مادية على سبيل المثال، وذلك بهدف أن يثار في نهاية المطاف جدل حول ما إذا كان يتعين إطلاق يد بوتين في أوكرانيا.



ورأى هابيك أن الحرب ضد أوكرانيا هي هجوم على الحرية الفردية.



كان هابيك طرح حزمة تدابير بغرض تقليل استهلاك الغاز في قطاع الصناعة، وتتضمن الحزمة معاودة زيادة إنتاج الكهرباء من الفحم الضار بالمناخ ووصف هابيك هذه الخطوة بأنها بمثابة "نبأ حزين للغاية" لكنه قال إنه إجراء ضروري من أجل ملء خزانات الغاز لافتا إلى أن ألمانيا لا يمكنها تجاوز الشتاء بخزانات مملؤة للنصف.



واختتم هابيك تصريحاته قائلا إنه في حال أغلقت روسيا بعد ذلك صنبور الغاز، فعندئذ يمكن الحديث عن أزمة اقتصادية خطيرة ستطال ألمانيا.