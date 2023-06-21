التموين يشن حملة على محتكري السجائر ويضبط 115 قاروصة في جنوب سيناء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة تموينية بمدن شرم الشيخ و نويبع بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، للمرور على المحال العامه والأسواق وتشديد الرقابة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.



وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملة أسفرت عن تحرير 22 محضرا متنوعا، بواقع 3 محاضر لمحتكري سلعة السجائر والمغالاة بها بهدف الربح المبالغ فيه، وجرى التحفظ على 115 قاروصة سجائر بينها 35 قاروصة بمدينة شرم الشيخ، و80 قاروصة بنويبع.



وتابع وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى تحرير 4 محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن، و8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و7 محاضر شهادات صحية.



وأكد أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين، والعرض على النيابة العامة.​