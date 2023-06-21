إصابة 4 أشخاص على الأقل جراء انفجار غاز بالدائرة الخامسة في باريس

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أعلنت بلدية باريس، مساء اليوم الأربعاء، وقوع انفجار غاز في منطقة الدائرة الخامسة، وذلك في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكدت شرطة باريس وقوع الانفجار في الدائرة الخامسة بالعاصمة بالقرب من متحف اللوفر، داعية السكان إلى تجنب المنطقة.

وأشارت الشرطة الفرنسية، إلى انهيار واجهة مبنى بعد الانفجار، وإصابة 4 أشخاص جراء الحادث، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وقالت مصادر فرنسية إن «فرق إنقاذ تتدخل بحثا عن عالقين داخل أحد المباني المتضررة في باريس»، فيما ناشد وزير داخلية فرنسا سكان العاصمة، عدم عرقلة عمل رجال الإطفاء في موقع الانفجار.