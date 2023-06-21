غلق مخبز لمدة شهر وتحرير 18 محضرا لمخابز مخالفة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية دمنهور والمحمودية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرا للمخابز على النحو التالى، ضبط مخبزين قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر، ومخبزين تصرفوا في 14 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير المشروع، و4 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمة، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

كانت الحملة برئاسة سمير البلكيمي، وبرفقة إسلام زين الدين، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.