الصندوق العربي للمعونة الفنية يختتم دورة تدريبية لـ15 مهندس زراعي إفريقي

اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية في مجال الري لصالح 15 مهندس زراعي من 14 دولة أفريقية وذلك بالتعاون مع كل من مكتب الاتحاد الإفريقي للحبوب والمناطق القاحلة، ومركز التدريب الإقليمي بوزارة الري والموارد المائية بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر مراسم حفل الاختتام وتوزيع الشهادات على المتدربين الذين شاركوا في الدورة كل من دكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، والسفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، ودكتور طارق قمباز رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وممثل الاتحاد الإفريقي دكتور أحمد المقص، ولفيف من سفراء الدول الإفريقية المشاركة على رأسهم عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي السفير محمدو لبرنج سفير الكاميرون لدى مصر.

وأكد وزير الري والموارد المائية، في كلمته، أهمية تلك الدورة ومساهمتها الفعاله في تأهيل الكوادر الإفريقية المتخصصة في مجال ندرة المياه وتأثيرها على الزراعة والتي تمس العديد من البلدان الإفريقية، كما شكر كل من جامعة الدول العربية متمثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي على التعاون المثمر والبناء وتمني المزيد من التعاون مستقبلاً.

من جهته، شكر السفير محند صالح لعجوزي مدير عام الصندوق، وزير الري والموارد المائية على حضوره لمراسم اختتام هذه الدورة كما أثنى على استضافة مصر ورعايتها لهذا النشاط الهام.

وأكد على دعم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لأنشطة الصندوق الرامية لتأهيل الكوادر الإفريقية في شتى المجالات، موضحا أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار برنامج العون الفني المبرمج للعام الحالي لصالح الكوادر المتخصصة في مجال الري، وينفذها الصندوق سنوياً بمصر بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.

وبدوره، شكر ممثل الاتحاد الإفريقي د.أحمد المقص الحاضرين وعلى رأسهم وزير الري على رعايته لهذا الحدث كما شكر الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على التعاون المثمر والمستمر بين المؤسستين دعماً للكوادر الإفريقية وتمنى للمتدربين التوفيق في حياتهم العملية.

وعبرت ممثلة المتدربين في كلمتها نيابة عن زملائها عن امتنانهم لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لتنظيمهم هذا النشاط الهام وشكرت مصر على استضافة النشاط معبرة عن رغبة المشاركين في استمرار هذا الدعم.

وفي ختام الحفل، شارك كل من وزير الري والموارد المائية وعدد من سفراء الدول الإفريقية وممثل الاتحاد الإفريقي، ومدير عام الصندوق في توزيع الشهادات على المهندسين المشاركين.