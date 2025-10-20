رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى تثبيت جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد إلى تثبيت جهود وقف العدوان الإسرائيلي وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار والاستقرار في القطاع المنكوب لما تمثله من خطوات أساسية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد السوداني، خلال استقباله القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق جوشوا هاريس، "ضرورة التواصل البناء والحوار بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لضمان إدامة العلاقات المتطورة الأمنية والتنموية، وإلتزام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والحوار البنّاء"، حسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا إلى "دعم الحلول الدبلوماسية للتحديات الإقليمية بما في ذلك العلاقات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بإعتبارها ركنا أساسيا في الاستقرار المستدام للشرق الأوسط".

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال الأمريكي عن تقديره للدور الدبلوماسي الفاعل للعراق وإسهامه المتزايد كعامل استقرار في المنطقة، بحسب البيان.

وأكد ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور والتعاون، ومشاركة العراق في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاعات.

وحسب البيان جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق و الولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها وآخر التطورات في المنطقة، ولاسيّما الأوضاع الإنسانية في غزّة.