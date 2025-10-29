التنزانيون يصوتون لاختيار رئيس جديد وسط مخاوف بشأن حقوق الإنسان وضعف المعارضة

يتوجه التنزانيون إلى مراكز الاقتراع غدا الأربعاء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تتنافس فيها الرئيسة الحالي سامية صولوحو حسن ضد مرشحين معارضين من أحزاب أصغر بعد منع منافسيها الرئيسيين من الترشح.

وإذا حققت سامية حسن الفوز، فإن هذا سيمدد الحكم الطويل لحزبها، المعروف باسم "تشاما تشا مابيندوزي"/حزب الثورة /، والذي يتولى السلطة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا منذ عام 1961.

وانتقدت منظمة العفو الدولية الأجواء المحيطة بالانتخابات وأشارت إلى أنها اتسمت بالخوف، مشيرة إلى حالات اختفاء قسري واعتقالات تعسفية وقتل خارج نطاق القضاء قبل الانتخابات. وتقول الجماعة الحقوقية وغيرها إن الانتهاكات المزعومة من جانب قوات الأمن تقوض شرعية الانتخابات.

ويواجه المنافس الرئيسي لسامية حسن وهو توندو ليسو من حزب تشاديما (حزب الديمقراطية والتقدم) المعارض، اتهامات بالخيانة بعد أن دعا إلى إصلاحات انتخابية وهو الآن في السجن، في حين تم منع مرشح ثاني أكبر حزب معارض، المعروف باسم "ايه سي تي- وازاليندو" من خوض الانتخابات الرئاسية.

وتسعى سامية حسن إلى الفوز بأول ولاية رسمية لها في المنصب، حيث كانت تكمل ولاية سلفها، جون بومبي ماجوفولي، الذي توفي فجأة في عام 2021. ويخوض الانتخابات 16 مرشحا من المعارضة يمثلون الأحزاب الصغيرة.