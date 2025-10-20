 هزة أرضية بشدة 2.4 درجة تضرب شرق الجزائر - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 1:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

هزة أرضية بشدة 2.4 درجة تضرب شرق الجزائر

الجزائر (د ب أ)
نشر في: الأحد 19 أكتوبر 2025 - 9:57 م | آخر تحديث: الأحد 19 أكتوبر 2025 - 10:52 م

أفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، بأن زلزالا بشدة 2.4 درجة على مقياس ريختر ضرب عصر اليوم الأحد، ولاية باتنة شرقي البلاد.

وأوضح المركز أن موقع الهزة حدد بـ13 كيلومترا شمال شرق بلدة أشمول.

كان زلزال بقوة 7ر3 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب صباح اليوم الأحد، ولاية المدية (90 كيلومترا جنوبي الجزائر العاصمة).

وكشف المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن مركز الهزة حدد بكيلومترين شمالي شرق منطقة ميهوب.

وكانت ولاية المدية شهدت زلزالا بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر يوم 15 سبتمبر الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك