سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، بأن زلزالا بشدة 2.4 درجة على مقياس ريختر ضرب عصر اليوم الأحد، ولاية باتنة شرقي البلاد.

وأوضح المركز أن موقع الهزة حدد بـ13 كيلومترا شمال شرق بلدة أشمول.

كان زلزال بقوة 7ر3 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب صباح اليوم الأحد، ولاية المدية (90 كيلومترا جنوبي الجزائر العاصمة).

وكشف المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن مركز الهزة حدد بكيلومترين شمالي شرق منطقة ميهوب.

وكانت ولاية المدية شهدت زلزالا بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر يوم 15 سبتمبر الماضي.