ارتفاع أرباح وارتسيلا الفنلندية بنسبة 19% خلال الربع الثالث

أعلنت مجموعة الهندسة الفنلندية وارتسيلا اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها قبل حساب الضرائب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 19% سنويا إلى 227 مليون يورو (264 مليون دولار).

وبلغ صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الثالث 181 مليون يورو بما يعادل 31ر0 يورو للسهم مقابل 143 مليون يورو بما يعادل 24ر0 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح تشغيل الشركة المتخصصة في الصناعات الهندسية البحرية 195 مليون يورو بزيادة نسبتها 10% سنويا، في حين تراجع صافي المبيعات بنسبة 5% إلى 63ر1 مليار يورو.

وتراجعت القيمة الإجمالية للطلبيات لدى الشركة بنسبة 1% إلى 79ر1 مليار يورو بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.