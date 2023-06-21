خالد سرحان يكشف سبب إصابة مصطفى قمر خلال تصوير «أولاد حريم كريم»

شارك الفنان خالد سرحان متابعي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصورة الفنان مصطفى قمر وهو يضع ضمادة طبية على إحدى عينيه.

وعلق سرحان مازحا: "قالوا لي إنه مجرد بوكس في مشهد تمثيلي ليس علي أن أُتقنه لهذه الدرجة".

يذكر أن الفنان مصطفي قمر، تعرض لإصابة في عينه اليمنى، خلال تصوير مشاهده في أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" بشرم الشيخ؛ ما دفع فريق العمل، لتعطيل التصوير مدة 3 أيام، من أجل الاطمئنان عليه.

الفيلم يجمع في بطولته بين مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

ويعد الفيلم، استكمالا لأحداث فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عاما.