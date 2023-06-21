الفقي يلتقي نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له خلال زيارتهم لسوهاج

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بمكتبه، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والوفد المرافق له "الفنانة روجينا، والفنانة سلوى خطاب، والفنان محمد عبد الحافظ، والمؤلف ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز"، خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج، في حضور المستشار أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب السابق، ورئيس مجلس إدارة مدارس جيل المستقبل الدولية.



ورحب محافظ سوهاج، بنقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له، متمنيا لهم إقامة سعيدة على أرض سوهاج، والاستمتاع بمعالم سوهاج المختلفة.

وتناول اللقاء الحديث، حول أبرز مقومات المحافظة السياحية والأثرية، وما تشهده من اهتمام غير مسبوق، ومشروعات تنموية فى مختلف القطاعات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".



وعبر نقيب المهن التمثيلية، والوفد المرافق له، عن سعادتهم بزيارة محافظة سوهاج، وحفاوة الاستقبال، وما لاقوه من كرم أهالى سوهاج، مشيدين بما تضمه المحافظة من معالم أثرية من مختلف العصور، حيث زاروا متحف سوهاج القومي والدير الأحمر، وأجروا جولة نيلية.