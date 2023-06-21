تجديد حبس 12 متهما لاتجارهم في مخدر الآيس والبودر بكرداسة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 12 شخصا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في مخدري الآيس والبودر في كرداسة.



واوضحت التحقيقات، أن المتهمين ضبطوا بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس والبودر، استعدادًا لترويجهم على عملائهم، مقابل مبالغ مالية.



وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الآيس والبودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.



تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط 12 متهما؛ لاتجارهم في مخدر الآيس والبودر، وعقب رصد تحركات المتهمان، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم عدة للبيع، واعترف المتهمين باتجارهما للمخدرات، فحرر محضر بالواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.