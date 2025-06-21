إصابة رجال أمن خلال تفريقهم تظاهرة قرب مقر الحكومة بالعاصمة الليبية

أدى تفريق عشرات المتظاهرين الذين يطالبون برحيل حكومة الوحدة الوطنية وحاولوا الوصول إلى مقرها في العاصمة الليبية طرابلس، إلى إصابة العديد من رجال الأمن، وفق ما أفاد بيان لوزارة الداخلية.

وبحسب مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية، أظهرت لقطات عشرات المتظاهرين، بعضهم على متن دراجات نارية، وهم يتقدمون في الطريق المؤدي لمقر الحكومة بطرابلس.

وأطلق المتظاهرون عند اقترابهم من المقر ألعابا ومقذوفات نارية باتجاه رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق الرصاص في الهواء، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت، إن عناصرها تعرضوا إلى "هجوم مسلح" استخدم فيه المهاجمون "أسلحة وألعابا نارية في محاولة للتعدي على الممتلكات العامة".

وأكدت أن الحادث أسفر عن "تهديد مباشر لسلامة العناصر الأمنية"، مؤكدة مباشرة إجراءات "التحقيق وملاحقة المتورطين لتقديمهم للعدالة".

وشدد البيان على "احترام حق التظاهر السلمي في الميادين العامة"، وفقا "للقانون وبما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات العامة والنظام العام".

وكان مئات قد تجمعوا في ميدان الشهداء بطرابلس الجمعة، مطالبين برحيل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة وقوات موالية للحكومة، بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك ما سمتها "الميليشيات" التي تسيطر على المدينة والتي أصبحت بحسب الدبيبة "أقوى من الدولة".

وأسفرت المواجهات عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بحسب الأمم المتحدة، قبل التوصل إلى هدنة.

واحتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع هذه الأزمة، خرج المئات من المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية إلى الشوارع لمطالبة الحكومة بالرحيل.

ورغم أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ الهجوم العسكري الذي شنّته قوات المشير خليفة حفتر في 2019 وانتهى في يونيو 2020 بوقف دائم لإطلاق النار، تشهد العاصمة من حين إلى آخر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة متنافسة على خلفية صراع على مناطق نفوذ.