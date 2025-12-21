 دياز ورحيمي يقودان تشكيل المغرب أمام جزر القمر في افتتاح أمم إفريقيا - بوابة الشروق
الأحد 21 ديسمبر 2025 8:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

دياز ورحيمي يقودان تشكيل المغرب أمام جزر القمر في افتتاح أمم إفريقيا

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 8:17 م | آخر تحديث: الأحد 21 ديسمبر 2025 - 8:17 م

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني الوطني للمنتخب المغربي، تشكيل منتخب أسود الأطلس في مواجهة جزر القمر مساء اليوم، الأحد، في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين.

وتستضيف المغرب نسخة العام الحالي من بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير 2026.

وتنطلق النسخة الحالية من البطولة بمواجهة المغرب أمام جزر القمر، في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاي عبد الله.

ويدخل المنتخب المغربي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس وأنس صلاح الدين.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط وإبراهيم دياز.

الهجوم: نائل العيناوي، سفيان رحيمي وإسماعيل صيباري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك