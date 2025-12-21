دياز ورحيمي يقودان تشكيل المغرب أمام جزر القمر في افتتاح أمم إفريقيا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني الوطني للمنتخب المغربي، تشكيل منتخب أسود الأطلس في مواجهة جزر القمر مساء اليوم، الأحد، في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين.

وتستضيف المغرب نسخة العام الحالي من بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير 2026.

وتنطلق النسخة الحالية من البطولة بمواجهة المغرب أمام جزر القمر، في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاي عبد الله.

ويدخل المنتخب المغربي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس وأنس صلاح الدين.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، سفيان أمرابط وإبراهيم دياز.

الهجوم: نائل العيناوي، سفيان رحيمي وإسماعيل صيباري.