سبورتنج يفوز على الأهلي ويتوج بكأس السوبر لسيدات السلة

توج نادي سبورتنج ببطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة للسيدات، عقب فوزه على الأهلي بنتيجة 68–63، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج فترات المباراة بين الفريقين كالتالي:

الفترة الأولى - الأهلي (13) : سبورتنج (12)

الفترة الثانية - الأهلي (33) : سبورتنج (33)

الفترة الثالثة - الأهلي (48) : سبورتنج (42)

الفترة الرابعة - الأهلي (63) : سبورتنج (68)

وبذلك، نجح سبورتنج في حصد لقب كأس السوبر المصري للسيدات للمرة الثانية في تاريخه.

يذكر أن النادي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر، وسبورتنج وصيف البطولتين.