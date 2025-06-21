وزير الخارجية التركي: إسرائيل تجر المنطقة إلى حافة كارثة شاملة بمهاجمتها إيران

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في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بنسخته الـ51 في إسطنبول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إسرائيل تجر المنطقة إلى حافة كارثة شاملة بمهاجمتها إيران.

جاء ذلك في كلمة السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بنسخته الـ51، في مدينة إسطنبول.

وأكد أن تركيا في ظل رئاستها الدورية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي ستواصل رفع صوت العالم الإسلامي ومنح الأولوية لإرساء العدالة العالمية والوقوف بحزم في وجه الظلم.

وبخصوص العدوان الإسرائيلي المستمر، قال فيدان إن المشكلة تتعلق بإسرائيل وليس بفلسطين أو لبنان أو سوريا أو اليمن أو إيران.