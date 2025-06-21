النائب عياد رزق: ثورة 30 يونيو أعادت الوطن لمساره الصحيح وأسست لعصر جديد من الاستقرار والبناء

أكد عياد رزق عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن ثورة 30 يونيو تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن الحديث وأعادته لمساره الصحيح، عندما انتفض الشعب المصري دفاعاً عن هويته الوطنية ورفضًا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، ليكتب المصريون بإرادتهم الحرة شهادة ميلاد جديدة لجمهوريتهم، ويؤسسوا لعصر جديد من البناء والتنمية والاستقرار.



وأضاف رزق، في بيان له اليوم، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد خروج جماهيري حاشد، بل كانت تعبيراً عن وعي شعبي عميق بالخطر المحدق بالوطن، ورفضًا لمحاولات طمس الهوية الوطنية وإخضاع مؤسسات الدولة لأجندات تنظيمية لا تمت لمصالح المصريين بصلة، مؤكدا أن هذه الثورة جاءت استجابة طبيعية من شعب عريق لديه من الحكمة والصلابة ما يحمي به دولته من السقوط في مستنقع الفوضى والانقسام.



وأوضح عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن ما تحقق منذ 30 يونيو وحتى اليوم، من إنجازات في مختلف قطاعات الدولة، يؤكد أن الشعب المصري كان على حق عندما اختار طريق الاستقرار والتنمية، لافتاً إلى أن ما نشهده اليوم من نهضة عمرانية غير مسبوقة، وشبكات طرق ومدن ذكية، وتوسع في قطاعات الصحة والتعليم، ما هو إلا ثمرة لرؤية واضحة وإرادة سياسية قوية تؤمن بأن المواطن المصري يستحق الأفضل دائمًا.

وأشار رزق إلى تمكن مصر خلال السنوات الماضية من تثبيت أركان الدولة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بكل ثبات، كما استعادت دورها الإقليمي والدولي، وفرضت مكانتها كركيزة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مستندة في ذلك إلى دعم شعبها وقيادة سياسية رشيدة تدرك حجم التحديات وتسعى لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

واختتم عياد رزق بيانه مشدداً على أن الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو تأتي لتجدد التأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية، ودعم جهود الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن التحديات لا تزال قائمة، ولكن المصريين - كما عودوا العالم - قادرون دومًا على حماية وطنهم وتحقيق تطلعاتهم في غدٍ أفضل.