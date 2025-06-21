يتوجه فريق من المفاوضين التجاريين الكوريين الجنوبيين بقيادة وزير التجارة يو هان - كو، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أول مفاوضات على مستوى مجموعتي العمل للبلدين تحت إدارة الرئيس لي جاي ميونج.

وقالت وزارة التجارة، إن الوفد سيتوجه إلى واشنطن غدا الأحد لإجراء المشاورات الفنية الثالثة بين الجانبين، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يلتقي يو هان - كو مع مسئولين أمريكيين كبار، من بينهم الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

وتأتي المناقشات على مستوى مجموعتي عمل البلدين قبل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في الثامن من يوليو؛ لتأجيل فرض التعريفات الجمركية المتبادلة.

يذكر أنه بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نزاعا تجاريا بإعلان فرض رسوم جمركية جديدة، تشمل الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وبعد حدوث اضطرابات في أسواق الأسهم والأسواق المالية، قرر ترامب تأجيل فرض الرسوم الجمركية على العديد من الدول لمدة 90 يوما تنتهي في 9 يوليو؛ للسماح بالمفاوضات.