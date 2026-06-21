محافظ بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

7428 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بـ17 لجنة في بورسعيد

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير وانتظام امتحانات الثانوية العامة خلال تفقده غرفة عمليات الامتحانات بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وفوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والحسيني راغب مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة الثلاثية وأعضاء غرفة العمليات.

وتأكد محافظ بورسعيد، من تمكن الطلاب من أداء الامتحان في مادة التربية الدينية، مطمئنًا إلى توافر كل سبل الراحة والهدوء والأمان للطلاب، وتأهب جميع الجهات المعنية لتقديم كامل الدعم للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن 7428 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد، موزعين على 17 لجنة أساسية بالمحافظة.

ولفت إلى أن مديرية التربية والتعليم أنهت تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، والبالغ عددها 10 استراحات.

ووجّه محافظ بورسعيد، بالاستمرار في توفير الأجواء الامتحانية الملائمة، والتعامل بهدوء وحكمة وضبط النفس، وتغليب مصلحة الطلاب.