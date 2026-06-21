طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية

يؤدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية اليوم الأحد، أول أيام الامتحانات وسط إجراءات مشددة، والذي يبلغ عددهم 51 ألفًا و553 طالبًا وطالبة داخل 98 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انهت استعداداتها المكثفة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 حيث أجرى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية السبت جولة ميدانية لمتابعة جاهزية لجان الامتحانات بإدارة بنها التعليمية؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد وتوفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب.

وتابع مدير مديرية التعليم بالقليوبية، انتظام أعمال التجهيز داخل اللجان والتأكد من جاهزية مقار الامتحانات وتوافر وسائل التهوية المناسبة والانتهاء من أعمال النظافة العامة داخل المدارس ومحيطها إلى جانب مراجعة أعمال صيانة وتركيب المراوح بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.