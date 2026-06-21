79 ميدالية لمصر في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه بالإسكندرية

واصل المنتخب المصري للكاراتيه تألقه في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 المقامة بالإسكندرية، بعدما تصدر جدول الميداليات عقب ختام منافسات فئة الشباب تحت 18 سنة، محققًا إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بحصده 79 ميدالية متنوعة بواقع 22 ميدالية ذهبية و23 ميدالية فضية و34 ميدالية برونزية.

وحقق المنتخب التركي، المركز الثاني برصيد 17 ميدالية متنوعة منها 5 ذهبيات و3 فضيات و9 برونزيات، فيما احتل المنتخب الجزائري المركز الثالث بإجمالي 13 ميدالية شملت 3 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات، وسط منافسات قوية ومستويات فنية متميزة بين المنتخبات المشاركة، بحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم الأحد.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن النتائج التي حققها المنتخب المصري تعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية بفضل الدعم الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي.

وأشار إلى أن استضافة الإسكندرية للبطولة تؤكد ما تمتلكه المحافظة من إمكانات وبنية تحتية متطورة تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية.

وأضاف أن الأداء المشرف الذي قدمه لاعبو المنتخب المصري يعكس حجم الجهد المبذول من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، متمنيًا استمرار تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

من جانبها، أعربت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن سعادتها بالنتائج المتميزة التي حققها المنتخب المصري، مؤكدة أن هذا التفوق يأتي ثمرة الدعم المستمر للرياضة والأبطال المصريين، إلى جانب الجهود المبذولة في إعداد اللاعبين وتأهيلهم للمنافسة على أعلى المستويات.

وثمنت المستوى الفني للبطولة والتنظيم الذي حظي بإشادة واسعة من الوفود المشاركة، مؤكدة أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في استضافة وتنظيم البطولات الدولية وفق أعلى المعايير.

كما أعرب محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، عن فخره بما حققه لاعبو المنتخب الوطني، مؤكدًا أن تصدر جدول الميداليات يعكس ريادة مصر في رياضة الكاراتيه، ويؤكد استمرار تفوقها على الساحة الدولية.

وتختتم اليوم الأحد، منافسات بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 بالإسكندرية، وسط إشادة واسعة بحسن التنظيم والمستوى الفني المتميز؛ بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة وتنظيم كبرى البطولات الرياضية الدولية.