محافظ بورسعيد يتابع خطة التطوير الشامل ورفع كفاءة سوق السمك بحي العرب

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سوق السمك بنطاق حي العرب؛ لمتابعة مستجدات خطة التطوير الشامل ورفع كفاءة السوق، وبحث الاحتياجات اللازمة للارتقاء بالمنطقة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، وعدد من الجهات التنفيذية المختصة.

وتابع محافظ بورسعيد، خطة تطوير شبكة المياه داخل سوق السمك بالكامل، والتي تتضمن إحلال وتجديد الشبكة وإنشاء خطوط مياه مستقلة لكل محل على حدة، بما يضمن انتظام وصول المياه ومعالجة مشكلات التوصيل الحالية.

كما تابع المحافظ، أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي بالسوق بالكامل، بهدف رفع كفاءة المنظومة والقضاء على مشكلات الصرف، وتحسين بيئة العمل داخل السوق.

واطلع "أبو ليمون"، على خطة تطوير منظومة الحماية المدنية بالسوق، والتي تشمل رفع كفاءة الخزان الأرضي والطرمبات وشبكة الإطفاء التي تخدم سوق السمك وسوق الخضروات "البازار"، لتعزيز عوامل الأمان والحماية.

فيما تابع المحافظ، أعمال تطوير ورفع كفاءة المظهر الحضاري للسوق، والتي تتضمن دهان واجهات المحال، وتغيير الأرصفة وتركيب الإنترلوك، بما يسهم في تحسين الشكل العام للمنطقة.

وناقش محافظ بورسعيد، خطة تطوير الشارع الفاصل بين سوق السمك وعمارات القنال الداخلي، وأعمال رفع كفاءة الطريق وتطوير المنطقة المحيطة بما يحقق سهولة الحركة وتحسين المظهر الحضاري.

ونوه بسرعة تنفيذ أعمال التطوير وفق خطة زمنية محددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تطوير الأسواق والمناطق الخدمية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.