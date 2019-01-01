مقتل ما لا يقل عن 28 من مسلحي طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

أعلن الفيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني أن قوات الأمن الأفغانية شنت غارة جوية اليوم الأحد استهدفت تجمعا كبيرا من مسلحي حركة طالبان في إقليم فارياب شمالي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 من مسلحي الحركة.

وأضاف الفيلق شاهين 209، في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن قوات الأمن الأفغانية شنت الغارة الجوية في منطقة بولشيراج بالإقليم الأفغاني.

ولم تعلق العناصر المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية على الأمر حتى الآن.

وشهدت المنطقة الشمالية من البلاد تصاعدا في العنف خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن كانت هادئة نسبيا في السابق.

كان الجيش الأفغاني أعلن أمس عن تصفية ما لا يقل عن 24 مسلحا من الحركة، وإصابة 17 آخرين منهم بضربات صاروخية موجهة في ولاية أوروزغان جنوبي البلاد.