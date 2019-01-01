وكيل «الخطوط البريطانية»: لم نجد أي ثغرات أمنية في مطار القاهرة

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صرح وكيل الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) في القاهرة بأن التفتيش الأخير الذي أجري من قبل مفتشين بريطانيين على مطار القاهرة الأسبوع الماضي لم يقف على أي ثغرات أمنية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن شريف برسوم، وكيل الشركة البريطانية، القول إن "التفتيش خرج بنتيجة إيجابية".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن الناقل البريطاني سوف يستأنف رحلاته بين القاهرة ولندن في 26 يوليو الجاري.

ووفقا لــ(بي بي سي)، لا تزال رحلات الخطوط الجوية البريطانية من باقي المطارات البريطانية إلى أجزاء أخرى من مصر مستمرة، وتواصل مصر للطيران رحلاتها مرتين يوميا بين لندن والقاهرة.

وكانت الشركة البريطانية أعلنت أمس تعليق رحلاتها للقاهرة لسبعة أيام بسبب مخاوف أمنية و"كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

كما أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية أمس تعليق الرحلات مؤقتا إلى العاصمة المصرية. إلا أنها أعلنت لاحقا استئناف الرحلات اليوم.