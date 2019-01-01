«النقل العام» تتوسع في شراء الأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي

تعتزم هيئة النقل العام التوسع فى شراء الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى بهدف تنفيذ خطة الدولة فى الاتجاه إلى وسائل النقل التى تعمل بالغاز بدلا من الوقود، تبعا لتصريحات المهندس سيد كمال رئيس قطاع التدريب فى الهيئة.



أكد كمال لـ «مال وأعمال ــ الشروق» أنه تم التعاقد على شراء 120 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعى بهدف تنفيذ خطة إحلال وتجديد للأتوبيسات التى تعمل بالوقود بغرض ترشيد الاستهلاك.



وتمكنت الهيئة من تسلّم 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى خلال الأسبوع الماضى على أن يتم استيراد باقى صفقة الأتوبيسات التى تعمل بالغاز خلال /2020 2019 الجارى.



وطالب بضروة التوسع فى إنشاء محطات الوقود التى تعمل بالغاز الطبيعى بهدف تموين هذه النوعية من الاتوبيسات.



ودفع تحريك سعر الوقود قطاعات النقل فى السوق المحلية إلى دراسة الاتجاه للعمل بالغاز الطبيعى الاقل تكلفة.



فى سياق متصل أكد محمد عبدالحميد رئيس جمعية سائقى التاكسى الأبيض أن معظم سائقى التاكسى الأبيض يدرسون تحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الوقود بهدف تقليل تكلفة الرحلات لأنها غير مجزية بعد زيادة أسعار الوقود مؤخرا حيث تم زيادة قيمة فتح العداد من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات فقط رغم ارتفاع سعر البنزين بنحو 30 %.