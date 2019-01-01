18 شركة ناشئة تعرض منتجاتها في الدورة 12 من «حاضنة الأعمال» بالجامعة الأمريكية

عرضت 18 شركة ناشئة منتجاتها وخدماتها في الدورة 12 لحتفالية حاضنة الأعمال "أيه يو سي فينتشر لاب" AUC Venture Lab بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، بحسب بيان من الجامعة، اليوم الأحد.

وقال أيمن إسماعيل، الأستاذ المساعد وأستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال بالجامعة، ومدير حاضنة الأعمال: "هذه دورة استثنائية لـ"أيه يو سي فينتشر لاب" لأنها تتزامن مع احتفال الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمرور مائة عام على تأسيسها، حيث تحتفل "أيه يو سي فينتشر لاب" أيضًا بمرور 6 سنوات على إنشائها وإقامة 12 دورة واحتضان أكثر من 150 شركة ناشئة.

يوفر برنامج حاضنة الأعمال بالجامعة، على مدار 16 أسبوعًا، الدعم للشركات الناشئة والمبتكرة لإطلاق وتنمية أعمالها التجارية، ضمت "أيه يو سي فينتشر لاب"، وهي أول حاضنة أعمال جامعية في مصر ومن الحاضنات الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا، مجموعة من الشركات الناشئة في العديد من المجالات في هذه الدورة والتي تشمل الابتكار في الرعاية الصحية، والاستدامة في مجالات الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية.