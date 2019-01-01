 قرار حكومي بنقل مستشفى وادي النطرون وطوارئ أبو خليفة لأمانة المراكز الطبية - بوابة الشروق
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قرار حكومي بنقل مستشفى وادي النطرون وطوارئ أبو خليفة لأمانة المراكز الطبية

كتب- محمد نابليون:
نشر فى : الأحد 21 يوليه 2019 - 5:48 م | آخر تحديث : الأحد 21 يوليه 2019 - 5:48 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأحد، قرار لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنقل تبعية مستشفى وادي النطرون المركزي التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة ومستشفى طوارئ أبو خليفة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن ينقل العاملون بالمستشفيين المذكورتين بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المركز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالتنسيق بين وزارتي المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


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