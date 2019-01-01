«المصرية للاتصالات»: توقيع اتفاقيات مع اتصالات مصر يحقق مكاسب للشركتين ويحسن جودة الخدمة

قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: إن الاستمرار فى التعاون مع اتصالات مصر يحقق مكاسب مشتركة للشركتين والذى سيعود بدوره لإثراء السوق المحلية عن طريق تنوع الخدمات وتحسين جودة الخدمة.

مشيرا إلى أن اتفاقيات خدمات الصوت الثابت الافتراضى تحقق الاستفادة لشركة اتصالات مصر من خلال قيامها بتقديم خدمة جديدة لعملائها وهى خدمة الصوت الأرضى بينما ستعزز إيراد وحدة أعمال المشغلين للشركة المصرية للاتصالات مدفوعا بالزيادة فى عملاء شركة اتصالات مصر المشتركين بالخدمة الجديدة.

واضاف حامد: تدعم اتفاقيات خدمات الإتاحة اتصالات مصر فى تطوير عروض خدمات الإنترنت الثابت وتساهم فى تحقيق المصرية للاتصالات لعائد أفضل على استثماراتها الهائلة فى البنية التحتية للاتصالات فى مصر.

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، أربع اتفاقيات تعاون تستهدف تعظيم الفائدة وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركتين لأول مرة فى السوق المصرية.

وتقضى اتفاقيات الصوت الثابت الافتراضى بتقديم شركة اتصالات مصر خدمة التليفون الأرضى الثابت عن طريق استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة المصرية للاتصالات، لما للشركة المصرية للاتصالات من خبرات فى هذا المجال، وهى الاتفاقيات التى تحدد العلاقة التجارية والقانونية بين الشركتين وتستهدف ضمان وحماية حقوق العملاء، وبموجب الاتفاقيات أصبحت اتصالات مصر قادرة على تقديم خدمة التليفون الأرضى لعملائها من خلال فروعها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بمقتضى التراخيص التى حصلت عليها اتصالات مصر لتقديم خدمات الهاتف الثابت وأجرت عليها التجارب الفنية اللازمة على مدار الشهور الماضية للتأكد من إمكانية توصيل أفضل خدمة بأعلى جودة لعملاء اتصالات مصر.

وفيما يخص اتفاقيات الإتاحة، والتى تتمثل فى تقديم اتصالات مصر تكنولوجيا الـVDSL لعملائها من مشتركى الإنترنت الثابت، سوف تبدأ اتصالات فى تقديم خدمات فريدة من نوعها وسرعات غير مسبوقة لعملائها بسرعات تصل إلى 30 ميجابايت فى الثانية حتى 100 ميجابت فى الثانية، ويعتمد تسعير خدمات الـ bitstream على حجم السعات المباعة، بهدف الاستمتاع بأقصى سرعة اعتمادًا على شبكة الشركة المصرية للاتصالات التى شهدت تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة.

وقال المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر:

نسعى دائمًا من خلال مثل تلك الاتفاقيات إلى تقديم أفضل نماذج شراكة بين مشغلى الاتصالات فى السوق المصرية. إن تلك الاتفاقيات تأتى فى الأساس فى إطار استراتيجية اتصالات مصر بتقديم أحدث وأفضل جودة خدمات متكاملة لعملائها فى مصر، وبأحدث تكنولوجيا متطورة ظهرت فى الأسواق العالمية. خلال المرحلة القادمة سوف تقدم اتصالات لعملائها العديد من العروض والمنتجات التى تطرح لأول مرة فى السوق المصرية اعتمادًا على أقوى شبكة فى مصر للمحمول، وأسرع تكنولوجيا فى مجال التليفون والانترنت الأرضى. كما نفخر بأن عميل اتصالات مصر فى الوقت الحالى يمكنه الحصول على جميع خدمات التليفون الأرضى والمحمول من خلال أى فرع من فروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية».