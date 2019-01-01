«منظمة إغاثية» تطلق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قرب السواحل الليبية

أعلنت منظمة "أس أو أس ميديتيرانيا" غير الحكومية بالتعاون مع منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأحد، إطلاق حملة جديدة لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت المنظمة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن السفينة النرويجية "أوشن فايكينج" تتوجه حاليا إلى المتوسط للقيام بحملة جديدة للبحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط؛ حيث لقي 426 شخصا على الأقل حتفهم منذ بداية السنة"، لافتة إلى أن الكثيرين يحاولون الفرار من ليبيا عبر أخطر طريق بحري في العالم.

من جانبه، قال فريدريك بينارد مسؤول في "أس أو أس ميديتيرانيا" أن المنظمة كانت تبحث خلال الأشهر السبعة الماضية، عن سفينة تفي بمتطلبات أعمالها، مؤكدا أن السفينة "أوشن فايكينج" تعد الخيار الأفضل، إذ أنها مصممة أصلاً للإنقاذ.