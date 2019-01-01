رئيس البرلمان الإيراني: الحرس الثوري رد على القرصنة البريطانية

أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني اليوم الأحد بقيام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول إن ما قام به الحرس الثوري "رد على القرصنة البريطانية".

وقال لاريجاني :"البريطانيون قاموا بالقرصنة والحرس الثوري رد على ذلك".

كانت السلطات في إقليم جبل طارق، التابع للتاج البريطاني، ذكرت في الرابع من الشهر الجاري أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية، احتجزوا ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق، كانت في طريقها إلى سورية، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على سورية. وقد هددت إيران بالرد على هذا.

وبالفعل ردت إيران أمس الأول الجمعة باحتجاز ناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني، وعلى متنها 23 فردا.