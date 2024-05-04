رحلة بن إدريس المغربي إلى أداء فريضة الحج بالدراجة تصل المنيا

وصل السيد هارموني بن إدريس، البالغ من العمر 65 عاماً والمنحدر من المغرب، إلى محافظة المنيا، حيث أعلن عن توجهه إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وأوضح بن إدريس لـ"الشروق" أن هذه هي رحلته الأولى إلى السعودية، حيث قام بالوصول إلى مصر عبر تركيا، ويسير في طريقه باستخدام الدراجة العادية "عجلة" حتى يصل إلى ميناء البحر الأحمر.

وأشار إلى عدم وجود أي عقبات حتى الآن في رحلته، حيث يسجل يومياته والمسافات التي يقطعها في كتيب صغير يحمله معه، ويقدمه لمن يطلبه.



وأكد أنه لا يتلقى أي مبالغ مالية من أي شخص، رغم تقديم شركات الدعاية عروضاً مالية لرفع اسمه خلال رحلته، إلا أنه رفضها، وأن رحلته كلها تقام لوجه الله تعالى ولأداء فريضة الحج.