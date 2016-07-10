أفغانستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 35 ألفا و615 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 35 ألفا و615 حالة، وذلك عقب تسجيل 112 حالة إصابة جديدة.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن الوزارة، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1186 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في العاصمة "كابول" وإقليم "بلخ"، وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 23 ألفا و739 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.