اليويفا: مباريات دوري الأبطال واليورباليج بدون جماهير

قال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه ينبغي على الجماهير ألا تتوقع عودة سريعة للملاعب في المباريات الأوروبية.

وأضاف سيفرين لمجلة "يويفا دايركت" في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء :" في الوقت الحالي، ستلعب المباريات بدون جمهور لحين إشعار آخر. لن نتحمل أي مخاطر".

وتستكمل منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لهذا الموسم ببطولتين مصغرتين في لشبونة وفي ملاعب ألمانية، على الترتيب، الشهر المقبل، بعدما توقفت في مارس بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال سيفرين إن يويفا أرجأ بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) حتى العام المقبل وأرجأ استكمال منافساته الخاصة بالأندية لمساعدة أعضاءه في استكمال الدوريات المحلية.

وقال :"ضحى يويفا بجزء من موسمه للسماح باستكمال الدوريات المحلية التي لم تنته بنهاية يوليو، وبعد ذلك يستأنف يويفا موسمه 2019 / 2020 الخاص بالأندية في أغسطس".

وأضاف وهو يتطلع لأول ثلاث فعاليات دولية مخطط إقامتها في الخريف :"وافقت الدوريات على هذا، وسيكون تضامن الأندية على نفس القدر من الأهمية للتوقف الدولي في سبتمبر".

وأشاد سيفرين "بصفقة عظيمة من الوحدة والتضامن بين يويفا والاتحادات الوطنية والأندية وروابط الدوريات" وأعرب عن أمله أن تعود الأمور لطبيعتها في مرحلة ما.

وقال سيفرين :" مثل الجميع، سيكون شعوري أفضل إذا تواجدت الجماهير. ولكنني شخص متفاءل، وأملي الكبير أن تتمكن الجماهير من العودة للمباريات في أسرع وقت ممكن".