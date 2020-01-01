بسبب كورونا تسريح بعض أفراد الحرس الملكي من برج لندن

للمرة الأولى منذ 500 عام، ستبدأ إدارة القصور الملكية التاريخية في تسريح بعض من أفراد الحرس الملكي والمعروفين بإسم "بيف إيتيرز" وذلك بعد تأثر السياحة العالمية بشكل كبير إلى دول العالم أجمع ومن بينها بريطانيا بفيروس كورونا.

وذكرت إدارة القصور الملكية التاريخية - بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية - أنها ستقوم بتسريح 37 من أفراد الحرس الملكي من برج لندن وهو أحد المباني التاريخية على نهر التايمز وأن هناك خطط أخرى لتسريح عدد أخر في وقت لاحق.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها تسريح بعضا من الحرس الملكي والذين يشتهرون بلباسهم المعروف عالمياً بالألوان والرسومات الملكية منذ ظهورهم في عام 1458 عندما جرى تأسيس هذا الحرس على يد الملك هنري السابع.

وقالت الصحيفة، إنه في إطار جائحة كورونا أو كوفيد-19 سيتم إغلاق 6 من بين أماكن تواجد الحرس الملكي ومن بين الأماكن الأخرى التي سيجري فيها تخفيض الإنفاق الحرس الملكي بقصر كينجستون والتي تعتمد أساساً على الدخل من الزوار.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإدارة القصور الملكية التاريخية جون بارنيز، "إن الإدارة لن يكون لديها أي خيار من أجل خفض الإنفاق، وأضاف:"نشعر بالأسف إن هذا الأمر يؤدي بنا لتلك النتيجة."

وأضاف:"أن القصور الملكية التاريخية جمعية خيرية. لذلك فنحن بحاجة إلى الزوار الذين يوفرون لنا نحو 80 في المائة من الدخل."